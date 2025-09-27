Fabbroni: “il Napoli sarà obbligato a vincere”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni:

“Il Napoli va nella tana del Diavolo, a San Siro. È una partita che non è decisiva per nessuno, ma che lancia segnali chiari al campionato. Se da un lato abbiamo visto Inter e Juventus non ancora pronte per correre per lo scudetto, domenica vedremo quali sono le reali ambizioni scudetto del Milan. In caso di sconfitta andrebbero a 6 punti dagli azzurri.

Il Napoli per la prima volta da quando il Napoli siede in panchina deve andare ad affrontare una partita contro una diretta rivale pochi giorni prima di una partita di Champions, gara in cui il Napoli sarà obbligato a vincere.

Questo apre uno scenario inedito e interessante per tanti aspetti. Un test vero su questa nuova stagione con gli impegni plurimi”.