Adnkronos News

Erkin, follia in Turchia: l’ex Inter tira uno schiaffo a un compagno

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Follia in Tuchia per Caner Erkin. L'ex centrocampista dell'Inter è tornato in patria, ma si è reso protagonista di un episodio quantomento non comune. Durante l'ultima partita di campionato del suo Sakaryaspor, che milita nella Serie B turca ed è uscito sconfitto sul campo del Pendikspor con un netto 4-1, Erkin è stato espulso per aver tirato uno schiaffo a un compagno di squadra. Tutto è cominciato al 76', sul punteggio di 3-1, quando l'ex nerazzurro è stato richiamato duramente da un compagno. Per tutta risposta Erkin, che è anche capitano della squadra, è andato testa a testa con il giocatore e gli ha rifilato uno schiaffo, con il resto dei calciatori del Sakaryaspor costretti ad intervenire per evitare guai peggiori.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Alcaraz, infortunio superato? Carlos tra i campi di Tokyo

Adnkronos News

In un bunker a Cassino la più grande fabbrica clandestina di sigarette: sequestrate…

Adnkronos News

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni di oggi sabato 27 settembre

Adnkronos News

MotoGp, Bagnaia in pole in Giappone, quarto Marquez. La griglia di partenza

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.