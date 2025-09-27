NewsCalcioNapoli

De Laurentiis: “Il Napoli conquista anche il cinema. In campionato sarà lotta vera”

Ecco le parole del Presidente azzurro su scudetto, campionato e cinema

Durante il Premio all’Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo film sullo scudetto ma anche sul campionato in corsa.

Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:

Il Napoli conquista anche il box office? I napoletani in Italia sono tanti la passione per il calcio è esplosiva.

Chi è l’anti-Napoli? Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del nord ai quali possiamo aggiungere un’Atalanta, una Roma che s’è molto rinforzata con Gasperini. Il campionato è estremamente combattivo, sarà molto divertente. Milan-Napoli? Io tifo sempre per me stesso, poi vinca il migliore.

Col Pisa sono tremate le gambe? No, mai. E’ gestito da un amministratore delegato che viene dal cinema ed è un mio grande amico. Complimenti a lui ed al Pisa. C’è qualcosa da sistemare? C’è sempre da sistemare all’inizio, vale per tutte le squadre, soprattutto quando ci sono 9 acquisti da far giocare e farli assimilare”.

