Conte e le sue certezze per l’undici in vista di Milano

By Lorenzo Capobianco
La formazione  sarà quella dei titolari, nessun esperimento per Conte. Lo scrive questa mattina il CdS. In porta spazio a Meret, continua la girandola dei portieri che lo aveva visto andare in panchina sia a Firenze che a Manchester.

La linea difensiva sarà composta da capitan Di Lorenzo, in cerca di riscatto dopo almeno un paio di prestazioni opache, centrali Beukema e Juan Jesus, a sinistra invece sembra più probabile il rientro dal primo minuto di Olivera.

A centrocampo nessun tipo di ragionamento e dentro i ‘’Fab Four’’. A dettare i tempi e i ritmi ci saranno Lobotka e Anguissa, tenuti a riposo 60 minuti lunedi col Pisa. A sinistra pronto McTominay, pronto all’1vs1 con Adrien Rabiot. In mezzo non può mancare l’estro e l’esperienza di Kevin De Bruyne.

Largo a destra, il quinto elemento di questo centrocampo, Matteo Politano, fresco di  rinnovo fino al 2028, fondamentale per Conte per i suoi ripieghi difensivi e la possibilità che da alla squadra di ruotare su varie situazioni di gioco.

