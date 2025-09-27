Cagliari-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

L'Inter torna in campo in Serie A. I nerazzurri sfidano oggi, sabato 27 settembre, il Cagliari in trasferta all'Unipol Arena, nella quinta giornata di Serie A. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria con il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato, battuto 2-1 a San Siro, successo che ha proiettato l'Inter al decimo posto con sei punti. Trionfo all'esordio anche in Champions League, dove l'Inter ha battuto l'Ajax a domicilio 2-0. Quella di Pisacane invece è al momento settima a quota sette, con una lunghezza di vantaggio quindi proprio sui nerazzurri. Nell'ultimo turno il Cagliari ha conquistato una vittoria pesante in chiave salvezza battendo in rimonta il Lecce per 2-1 grazie alla doppietta di Belotti. La sfida tra Cagliari e Inter è in programma oggi, sabato 27 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; S. Esposito, Belotti. All. Pisacane

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW. —[email protected] (Web Info)

