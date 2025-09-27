Buscaglia: “Rabiot ha cambiato il Milan, Allegri pensa a Leao punta”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il telecronista di Dazn Ricky Buscaglia: “Su Allegri c’è sempre un po’ di narrazione estremista, e attorno a lui hanno cucito addosso la definizione di risultatista. Lui ha una sola punta di ruolo ed è Gimenez, che fino ad ora è sempre stato sostituito. Senza il classico “puntero” si è inventato qualcosa, ma alla fine tutti vogliono vincere e lui lo sta facendo. Il Milan sta benissimo, si parla molto di Modric ma credo che colui che ha cambiato il volto a questa squadra di Rabiot. Leao centravanti? Sicuramente sì. Penso che Allegri abbia in mente quello già dall’estate. Leao ha fatto come prima punta anche un paio di amichevoli”.

