A Milano Hoijlund guida l’attacco del Napoli

In attacco non ci sono dubbi, lo conferma anche il CdS. Rasmus Hoijlund sarà il titolare della sfida di San Siro. Conte sembra essere già convinto dal giocatore, arrivato si negli ultimi giorni di mercato, ma evidentemente già pronto per essere un titolare fisso, visto che questa sarebbe la quarta partita consecutiva da titolare.

I gol deficitano, solo uno in tre partite, ma non c’è occasione migliore di invertire questo trend proprio domenica allo Stadio Meazza.

Dietro di lui Lucca, sicuramente rinvigorito dal gol decisivo di lunedì, pronto a entrare a partita in corso.

Capitolo infortuni: Mazzocchi sembra vicino al rientro, dopo un affaticamento muscolare che lo aveva tenuto a riposo nella partita col Pisa. Ancora in infermeria Romelu Lukaku e Nikita Contini.