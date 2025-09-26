UFFICIALE- Primavera, Rocco comunica la lista dei convocati per la sfida col Cesena

Tramite un comunicato ufficiale, la SSC Napoli ha rivelato i convocati per la partita del Napoli Primavera.
Ecco la notizia:
“Il Napoli Primavera affronta domani il Cesena per la sesta giornata del Campionato Primavera 1.
Il match si gioca al Centro Sportivo Romagna Centro 1 alle ore 11.
I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:
ANIC; BORRIELLO;CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; D’ANGELO; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; LO SCALZO; NARDOZI; OLIVIERI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI;SPINELLI;TORRE”