UFFICIALE- Primavera, Rocco comunica la lista dei convocati per la sfida col Cesena

By Emanuela Menna
Tramite un comunicato ufficiale, la SSC Napoli ha rivelato i convocati per la partita del  Napoli Primavera.

“Il Napoli Primavera affronta domani il Cesena per la sesta giornata del Campionato Primavera 1.

Il match si gioca al Centro Sportivo Romagna Centro 1 alle ore 11.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO:

ANIC; BORRIELLO;CAMELIO; CAUCCI; CIMMARUTA; COLELLA; D’ANGELO;  DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G..; ELETTO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GORICA; LO SCALZO;  NARDOZI; OLIVIERI; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI;SPINELLI;TORRE”

