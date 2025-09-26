RIASCOLTA LA PUNTATA 100 (25/09/25) – “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr Scampia in compagnia di Daniele Naddei dir. CentroSud24
Calcio Sprint ore 21.00
Ha condotto Gabriella Calabrese
In studio da Napoli la giornalista Emilia Verde e i redattori Simona Marra e Vincenzo Buono
Collegamento esterno con Daniele Naddei dir. CentroSud24
Alla regia e cura fonica Emanuele Arinelli– Supervisor Valerio Granato
Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/
Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia
Seguiteci in video su https://www.ilnapolionline.com/
Per riascoltare la puntata clicca sulla freccia