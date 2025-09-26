NewsCalcioMercato

Per il camerunese l’obiettivo di AdL è blindarlo di fronte a possibili offerte arabe. Ritocco verso l’alto

By Giuseppe Sacco
La dirigenza ha quasi ultimato anche un altro rinnovo, (Dopo Politano)quello di Frank Anguissa. Lo scorso luglio, il Napoli ha esercitato l’opzione di rinnovo fino al 2027. Una mossa dal doppio effetto strategico, perché da un lato ne ha ribadito l’importanza e dall’altro lo ha blindato a fronte di una possibile offerta dall’Arabia Saudita. Adesso, l’obiettivo della società è allungare fino al 2028 con opzione unilaterale in favore del club per un altro anno. Contestualmente, è previsto anche un ritocco verso l’alto dell’ingaggio, che dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro.  Fonte: Gazzetta

