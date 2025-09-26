NewsCalcioIn Evidenza

Ordine: “Milan-Napoli? Sarà una partita a scacchi…”

By Giovanni Esposito
Nel corso di “Un calcio alla radio”, programma in onda sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, è intervenuto Franco Ordine. Di seguito un estratto delle parole del giornalista.

“Mi piace molto la sfida tra Allegri e Conte, sportivamente è eccitante e andrei al di là del famoso gol di Muntari. Sarà una partita a scacchi, anche se il pareggio secondo me andrebbe bene a entrambi. Credo che questa partita sarà decisa dalla capacità delle due difese di rimanere concentrate da cima a fondo.

Leao? Andrà in panchina e non partirà non titolare. Poi con la Juventus potrà partire titolare. Mi aspetto 20 minuti per lui o massimo mezz’ora. Allegri ha scelto questo 4-4-2 di riferimento, con Anguissa e Rabiot che sarà il duello decisivo della partita. Più importante Modric o Rabiot? Secondo me il Milan lo ha cambiato Allegri. Con la disciplina fuori e dentro il campo e l’adesione alle idee dello staff tecnico. Infine la grande voglia di riscatto. Penso che gli ultimi due arrivi, Rabiot e Nkunku, abbiano migliorato molto la squadra. Occhio all’ex attaccante del Chelsea”.

