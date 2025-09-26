Novellino: “Sarà una bella sfida tra Napoli e Milan”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Walter Novellino, allenatore

“E’ prematuro dire che Milan-Napoli sia già una partita scudetto. Il Napoli quest’anno ha la Champions per cui anche il campionato sarà diverso. Il Napoli ha una bella rosa, un centrocampo che a me piace e pure Milan e Inter hanno un buon centrocampo, ma è presto dire chi vincerà. Sono curioso di vedere anche la Roma cosa farà, è ben allenata, ma bisogna tenere conto che le coppe incideranno molto. Di Lorenzo non è uno che lascia la palla all’avversario in area, credo sia un pò stanco. Sarà una bella sfida tra Napoli e Milan, i rossoneri sono in ripresa, ma ripeto, la Roma che concede poco e la fase di non possesso la fa benissimo, può insediarsi in questa lotta al vertice. Mi viene da sorridere quando sento che un giocatore gioca troppo in fase difensiva, ma magari tutti i calciatori sapessero fare bene la fase difensiva.

Napoli, Milan e Roma sono allenate da allenatori che hanno esperienza e tutte e tre se la giocheranno fino alla fine.

De Bruyne lavora molto in fase di non possesso, credo faccia un pò fatica in questo momento e forse è anche una questione di inserimento. Parliamo di un giocatore di grande qualità, ma ha vissuto per 10 anni con Guardiola, ora Conte ha un altro modo di giocare, ma ha una qualità eccezionale e sono convinto che appena si inserirà, il Napoli girerà bene perchè al momento il Napoli non è ancora quello dell’anno scorso. Diciamo che incide anche il suo stato di forma poiché è arrivato con qualche chilo di troppo. Modric invece, credo si sia inserito meglio nel gruppo di Allegri.