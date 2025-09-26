Adnkronos News

Netanyahu all’Onu: applausi, fischi e molte delegazioni via dall’aula

(Adnkronos) – Decine di sedie vuote all'Assemblea generale delle Nazioni Unite dove moltissime delegazioni hanno lasciato l'aula in segno di protesta prima del discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All'interno del Palazzo di Vetro si sono alzati anche fischi oltre che ad applausi. Una manifestazione pro Pal si sta intanto tenendo fuori dalla sede delle Nazioni Unite di New York dove Netanyahu ha iniziato a parlare. —internazionale/[email protected] (Web Info)

