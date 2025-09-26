Napoli, partenza sprint: poker di vittorie e un precedente da sfatare

L’inizio è di quelli che fanno rumore: quattro vittorie su quattro, dodici punti in tasca e la sensazione che la squadra campione d’Italia sia ancora affamata. Una partenza che non è nuova nella storia del calcio italiano, ma che spesso – statistiche alla mano – ha fatto da preludio a un altro trionfo. Infatti, in sette delle ultime otto stagioni in cui la squadra campione in carica aveva centrato il “poker” iniziale, è poi riuscita a confermarsi e a conquistare lo scudetto per il secondo anno consecutivo.

L’unica eccezione? Proprio il Napoli. Era la stagione 1987–1988, quella successiva al primo storico titolo vinto con Ottavio Bianchi in panchina e Diego Armando Maradona in campo. Anche allora la squadra partenopea partì fortissimo, ma alla lunga si arrese alla rimonta del Milan di Sacchi, Van Basten e Gullit. Un duello memorabile che si concluse con una beffa amara per i tifosi azzurri.

Oggi, a distanza di quasi quarant’anni, il Napoli vuole riscrivere la storia. Antonio Conte predica calma e frena gli entusiasmi, ricordando che il secondo anno da campioni è spesso il più complicato: le aspettative salgono, la pressione aumenta e ogni avversario dà qualcosa in più contro la squadra da battere. Ma dietro il pragmatismo dell’allenatore c’è un gruppo che può puntare in alto, alimentato da numeri e precedenti incoraggianti.

Per il momento, nello spogliatoio si vola basso. Nessuno parla apertamente di scudetto, nessuno si lascia trascinare dai paragoni con l’epoca di Diego. Eppure, il pensiero di poter scrivere un’altra pagina di storia – magari centrando un terzo tricolore in quattro stagioni – inizia a serpeggiare tra i tifosi e nell’ambiente. È solo l’inizio di un cammino lungo, ma le basi per un’altra annata da protagonista sembrano esserci tutte.

Fonte: Corriere dello Sport