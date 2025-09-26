Napoli: Hojlund cerca riscatto a San Siro
Rasmus Hojlund cerca riscatto a San Siro. Uno stadio mai particolarmente fortunato per il danese: le sconfitte nella stagione con l’Atalanta e gli zero gol siglati a Milano ora fanno la differenza.
Ma con la maglia azzurra Rasmus vuole svoltare: il gol di Lucca contro il Pisa ha riacceso lo scontro testa a testa per il posto da titolare e ora l’ex Manchester United sa di dover avanzare il passo per convincere tutti.
Per farlo dovrà superare Tomori, uno dei punti fermi del Milan. Gabbia porta la fascia, Pavlovic si è preso la scena in zona gol, ma tutto ruota attorno alla figura di Fikayo, ormai arrivato al suo quarto anno inoltrato in Serie A. Un testa a testa all’ultimo strappo, all’ultima marcatura, all’ultimo blocco.
Fonte: Il Mattino