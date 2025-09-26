NewsCalcioIn Evidenza

Milan-Napoli sarà la sfida tra Modric e De Bruyne

Milan-Napoli è una sfida che richiama alla memoria le sfide epiche di fine anni ‘80.
Il Napoli ha vinto 4 degli ultimi 5 incroci contro il Milan a San Siro, dove è finito ko una sola volta in 10 anni (6 vittorie e 3 pareggi).
Secondo quanto riportato dalla gazzetta, la visione MyCombo degli esperti di SisalTipster parte proprio da un pareggio, che non si verifica al Meazza dal 2019.
A illuminare San Siro ci penserà la classe di Luka Modric, mentre Conte prepara un Napoli formato trasferta: con lui in panchina gli azzurri hanno perso solo 2 delle 21 gare lontano dal Maradona, 11 delle quali senza reti subite.
Sul fronte cartellini rischia Tomori: dalle sue parti agirà Hojlund e Politano è un mago degli inserimenti.
