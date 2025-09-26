NewsCalcioNapoli

Milan-Napoli, San Siro teatro della sfida scudetto. Retroscena: Rabiot vicino agli azzurri

By Emanuela Menna
0

Domenica sera Milan e Napoli si affrontano a San Siro in una gara che sa già di scudetto. Gli uomini di Conte arrivano carichi dopo un ottimo avvio di campionato, macchiato solo dal ko di Manchester che, però, ha aumentato la consapevolezza della propria forza.Il mercato estivo ha rafforzato la rosa partenopea, ma spunta un retroscena: secondo TMW, il Napoli aveva messo nel mirino Adrien Rabiot. L’infortunio di Lukaku in amichevole contro l’Olympiacos ha però cambiato i piani: gli investimenti sono stati dirottati su Rasmus Hojlund, mentre a centrocampo è tornato Eljif Elmas.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Cuomo: “Leao da gestire, Allegri pensa prima a non prenderle”

News

Novellino: “Napoli e Milan con rose straordinarie, ma gli azzurri rischiano la…

News

Pepe: “Conte mi ha cambiato la carriera, Allegri la persona giusta al momento giusto”

News

Donolato: “Atalanta-Juve ora equilibrata. Roma da Champions, Napoli leggermente…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.