Milan-Napoli, San Siro teatro della sfida scudetto. Retroscena: Rabiot vicino agli azzurri

Domenica sera Milan e Napoli si affrontano a San Siro in una gara che sa già di scudetto. Gli uomini di Conte arrivano carichi dopo un ottimo avvio di campionato, macchiato solo dal ko di Manchester che, però, ha aumentato la consapevolezza della propria forza.Il mercato estivo ha rafforzato la rosa partenopea, ma spunta un retroscena: secondo TMW, il Napoli aveva messo nel mirino Adrien Rabiot. L’infortunio di Lukaku in amichevole contro l’Olympiacos ha però cambiato i piani: gli investimenti sono stati dirottati su Rasmus Hojlund, mentre a centrocampo è tornato Eljif Elmas.

