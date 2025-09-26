Allegri ha ricreato certi presupposti al Milan e quest’anno può giocarsi qualcosa di importante, un posto per la Champions o forse qualcosina in più.

Conte e Allegri sono due strateghi, creano il gruppo e danno uno spirito alla squadra. Con Rabiot, il Milan si è rafforzato a centrocampo e qui sarà la chiave tattica perchè anche il Napoli ha un centrocampo molto forte. Milan-Napoli non sarà decisiva, ma certamente si capirà se il Milan potrà lottare per certi palcoscenici e se il Napoli è ancora la squadra da battere”.