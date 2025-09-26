Milan
“Milan-Napoli non sarà decisiva”

By Emanuele Arinelli
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex vice allenatore del Milan. Le sue parole:

“Col Verona abbiamo vissuto qualcosa di irripetibile, ci hanno accostati un pò al Leicester, ma le situazioni erano diverse perchè venivamo da anni giocati a buoni livelli.
Allegri ha ricreato certi presupposti al Milan e quest’anno può giocarsi qualcosa di importante, un posto per la Champions o forse qualcosina in più.
Conte e Allegri sono due strateghi, creano il gruppo e danno uno spirito alla squadra. Con Rabiot, il Milan si è rafforzato a centrocampo e qui sarà la chiave tattica perchè anche il Napoli ha un centrocampo molto forte. Milan-Napoli non sarà decisiva, ma certamente si capirà se il Milan potrà lottare per certi palcoscenici e se il Napoli è ancora la squadra da battere”.
