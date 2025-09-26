Milan-Napoli, lo scontro fra due allenatori che per anni hanno dominato il campionato

Domenica sera a San Siro andrà in scena il big match fra Milan e Napoli, con i due allenatori che negli ultimi quindici anni hanno dominato il campionato. Il Corriere dello Sport scrive: “E qui comincia un altro racconto fatto di numeri e trionfi, tattica e tecnica, ardore e campioni, furbizia e strategia: Milan-Napoli sarà una partita già molto importante per gli orientamenti del campionato, sarà l’incrocio tra la prima in classifica a punteggio pieno – Napoli, 12 punti – contro una delle due seconde a meno 3 – con la Roma -, ma sarà anche l’incrocio tra i cannibali. I più titolati in questo momento in Italia. I due allenatori che hanno dominato senza rivali la scena della Serie A negli ultimi quindici campionati, vincendo undici scudetti dalla stagione 2010-2011 a quella 2024-2025 e scrivendo la storia recente. Ha aperto Allegri con il Milan e ha chiuso Conte con il Napoli. E in mezzo: cinque volte campione Max con la Juventus dal 2015 al 2019, dicevamo, e altre quattro Antonio con la Juve dal 2012 al 2014 e con l’Inter nel 2021. Una tirannia che soltanto in quattro sono stati capaci di interrompere: Sarri con la Juve (2020), Pioli con il Milan (2022), Spalletti con il Napoli (2023), Simone Inzaghi con l’Inter (2024)”.

