Marelli: “Ex calciatori al Var? Ecco cosa penso…”

By Giovanni Esposito
Luca Marelli, ex arbitro e moviolista Dazn, è intervenuto a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione “Un calcio alla radio”. Di seguito le sue parole:

“I contatti molto leggeri non vanno fischiati, ed è inutile insistere perché si crea solo confusione. Rocchi è stato molto chiaro in Open Var nell’ammettere gli errori fatti. Quello di De Bruyne è uno step on foot, può capitare. Quello che non deve camminare è il doppio errore sul braccio in appoggio di Leris. Se il giocatore si fosse alzato e avesse segnato sarebbe scattato il principio di immediatezza, ma questo vale solo in caso di gol e in nessun altro. Quindi in ogni altro caso vale la regola generale. Non è vero che il regolamento cambia ogni anno, semmai viene aggiornato. Negli ultimi episodi abbiamo visto un Var che è intervenuto in maniera errata, ma si tratta di un problema di comunicazione. Sono contrario all’introduzione degli ex calciatori al Var. Il regolamento del calcio è semplice, ma maledettamente complesso. Servono anni per assimilarlo bene. Un arbitro non farà mai l’allenatore di calcio, e così vale per il contrario.

