Lutto nel mondo del calcio. Billy Vigar, ex Arsenal, muore durante una partita

Billy Vigar, ex calciatore dell’Arsenal, è morto a 21 anni dopo un grave trauma cranico riportato in campo durante una partita con il Chichester City: inutile l’operazione d’urgenza. Grande cordoglio nel calcio inglese.

La morte

La tragedia è avvenuta durante un match di settima divisione. Billy Vigar, che era nella rosa del Chichester, si era infortunato gravemente sabato scorso: è deceduto in ospedale dopo 5 giorni di coma. Cresciuto nei Gunners a Londra, aveva militato anche nell’Under 21 del Derby County.

L’infortunio

Vigar aveva riportato una «grave lesione cerebrale» nella partita di Isthmian League (la settima divisione) che era in corso di svolgimento sabato sul campo del Wingate & Finchley. Il giovane ha sbattuto la testa contro un muro di cemento a bordo campo e ha perso immediatamente conoscenza. La gravità dell’episodio era stata immediatamente percepita da tutti tanto che le due squadre avevano deciso di sospendere il match dopo appena 13’.