Le partenze dei due Napoli, quello di Bianchi (1987) e Conte (2025)

Conte fa 4 su 4 come Bianchi nel 1987, ma non bastò

By Sara Di Fenza
Conte si affianca ad altri allenatori oltre Bianchi ad aver vinto le prime quattro su quattro sulla panchina del Napoli in Serie A. I precedenti sono recenti, eccezion fatta per l’annata ’87-’88: il Napoli ci era riuscito già con Sarri nell’anno dei 91 punti e del trionfo della Juve, stagione 2017-18, e anche con Spalletti al suo primo anno sulla panchina del Napoli, annata 2021-22. La contraddizione che emerge lampante leggendo questo dato è che in nessuno di questi casi il Napoli ha poi vinto lo scudetto.

 

Una statistica beffarda, insidiosa ma stimolante. Un motivo in più per sovvertire anche certi sussurri del passato.

