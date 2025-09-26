Le partenze dei due Napoli, quello di Bianchi (1987) e Conte (2025)
Conte fa 4 su 4 come Bianchi nel 1987, ma non bastò
Conte si affianca ad altri allenatori oltre Bianchi ad aver vinto le prime quattro su quattro sulla panchina del Napoli in Serie A. I precedenti sono recenti, eccezion fatta per l’annata ’87-’88: il Napoli ci era riuscito già con Sarri nell’anno dei 91 punti e del trionfo della Juve, stagione 2017-18, e anche con Spalletti al suo primo anno sulla panchina del Napoli, annata 2021-22. La contraddizione che emerge lampante leggendo questo dato è che in nessuno di questi casi il Napoli ha poi vinto lo scudetto.
Una statistica beffarda, insidiosa ma stimolante. Un motivo in più per sovvertire anche certi sussurri del passato.