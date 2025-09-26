NewsCalcio

“La mano de Dios aiuta i bimbi del Santobono Pausillipon ”

By Emilia Verde
0

Domani (Oggi ndr)presso la sede della Fondazione Pausillipon ci sara’ la consegna del ricavato a favore della fondazione.

Factory della Comunicazione

A distanza di quasi quarant’anni la stessa mano aiuterà i bambini dell’ospedale Santobono tramite la Fondazione  con l’idea di acquistare un macchinario grazie al ricavato derivato dell’intero progetto, ossia la realizzazione in tecnologia 3D della Mano de Dios riprodotta e stampata su t- shirt in limited edition grazie a l’imprenditore Ciro Sorbino, il distributore Alberto Zasso da un’idea geniale dell’amico storico del campione argentino Stefano Ceci che commentando ha dichiarato: « Ancora una volta come accade nel ’86 con il titolo mondiale dell’Argentina quella stessa mano ritornerà famosa e questa volta la tenderà ai bambini del Santobono».

Domani (Oggi Ndr)il ricavato sara’ devoluto alla fondazione ,  con la presenza della direttrice della fondazione Santobono Pausillipon  Flavia Matrisciano e dei donatori Ceci, Sorbino e Zasso e l’ufficio stampa la giornalista Barbara Carere.

 

Uff Stampa

 

Potrebbe piacerti anche
News

Milan-Napoli, lo scontro fra due allenatori che per anni hanno dominato il campionato

News

RIASCOLTA LA PUNTATA 100 (25/09/25) – “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr…

News

Lutto nel mondo del calcio. Billy Vigar, ex Arsenal, muore durante una partita

News

(Formazione) Domenica a San Siro senza l’infortunato Buongiorno con i Fab che tornano…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.