“La mano de Dios aiuta i bimbi del Santobono Pausillipon ”

Domani (Oggi ndr)presso la sede della Fondazione Pausillipon ci sara’ la consegna del ricavato a favore della fondazione.

A distanza di quasi quarant’anni la stessa mano aiuterà i bambini dell’ospedale Santobono tramite la Fondazione con l’idea di acquistare un macchinario grazie al ricavato derivato dell’intero progetto, ossia la realizzazione in tecnologia 3D della Mano de Dios riprodotta e stampata su t- shirt in limited edition grazie a l’imprenditore Ciro Sorbino, il distributore Alberto Zasso da un’idea geniale dell’amico storico del campione argentino Stefano Ceci che commentando ha dichiarato: « Ancora una volta come accade nel ’86 con il titolo mondiale dell’Argentina quella stessa mano ritornerà famosa e questa volta la tenderà ai bambini del Santobono».

Domani (Oggi Ndr)il ricavato sara’ devoluto alla fondazione , con la presenza della direttrice della fondazione Santobono Pausillipon Flavia Matrisciano e dei donatori Ceci, Sorbino e Zasso e l’ufficio stampa la giornalista Barbara Carere.

