La figlia di Maradona sui social ringrazia Napoli

GIANINNA SUI SOCIAL RINGRAZIA LA CITTÀ PER L’AFFETTO E FA UNA DEDICA ALLA MADRE CLAUDIA

Il loro breve viaggio a Napoli per motivi di lavoro, con un gruppo di argentini che avevano aderito al tour nei “Luoghi di Maradona ”, le ha portate anche nello stadio dedicato a Diego. Claudia Villafane , la sua ex moglie, e la loro secondogenita Gianinna hanno assistito a Napoli-Pisa. A Fuorigrotta, come in altri luoghi della città, sono state accolte con calore. E Gianinna, sui social, ha ringraziato i napoletani: «Napoli è sentirsi a casa, amore incondizionato, amore incommensurabile, le persone con il loro amore ti abbracciano l’anima. Questa città ti dà pace e adrenalina allo stesso tempo, è inspiegabile. Ineguagliabile, come lui… Grazie di tutto Napoli, mi hai reso molto felice! A presto!».