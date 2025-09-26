NewsCalcioNapoli

La figlia di Maradona sui social ringrazia Napoli

Ecco le sue paorle

By Vincenzo Buono
GIANINNA SUI SOCIAL RINGRAZIA LA CITTÀ PER L’AFFETTO E FA UNA DEDICA ALLA MADRE CLAUDIA

Il loro breve viaggio a Napoli per motivi di lavoro, con un gruppo di argentini che avevano aderito al tour nei “Luoghi di Maradona”, le ha portate anche nello stadio dedicato a Diego. Claudia Villafane, la sua ex moglie, e la loro secondogenita Gianinna hanno assistito a Napoli-Pisa. A Fuorigrotta, come in altri luoghi della città, sono state accolte con calore. E Gianinna, sui social, ha ringraziato i napoletani: «Napoli è sentirsi a casa, amore incondizionato, amore incommensurabile, le persone con il loro amore ti abbracciano l’anima. Questa città ti dà pace e adrenalina allo stesso tempo, è inspiegabile. Ineguagliabile, come lui… Grazie di tutto Napoli, mi hai reso molto felice! A presto!».
Gianinna ha fatto poi una dedica alla madre Claudia: «Ti ho vista felicissima in ogni città che abbiamo visitato, ma quando siamo arrivate a Napoli, ti ho vista brillare, ti ho vista emozionarti e far commuovere le persone che incontravi.
Quegli abbracci, quegli aneddoti e quell’amore per la mamma mi hanno regalato anni di vita. Grazie di cuore, mamma. Porterò questo viaggio per sempre nel mio cuore. Sono così orgogliosa di essere tua figlia. Ti amo e ti ammiro».
Fonte: Il Mattino
