Adnkronos News

Ilaria Salis, Tajani: “Voteremo per revoca immunità”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Non voteremo per la conservazione dell'immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole". Lo ha detto il leader di Fi e vicepremier, Antonio Tajani, dal palco della festa del partito a Telese Terme (Benevento), a proposito della richiesta di revoca dell'immunità all'europarlamentare Ilaria Salis. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

“Netanyahu criminale pazzo”: lo striscione al Nuovo Sacher, il cinema di…

Adnkronos News

Imperia, ragazzo senza braccia prende la patente guidando con i piedi: “Ho…

Adnkronos News

Cooperante detenuto in Venezuela, Meloni alla madre di Alberto Trentini:…

Adnkronos News

Proger, Lombardi: “Clima è cambiato, non c’è più tempo, serve nuova…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.