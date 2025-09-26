NewsCalcioIn Evidenza

Giaccherini: “Non è semplice per Conte trovare equilibrio”

By Emanuele Arinelli
0

L’ex calciatore del Napoli e della Juventus Emanuele Giaccherini è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Factory della Comunicazione

“Milan-Napoli?

Grazie a questi due grandi allenatori, che hanno metodologie diverse nell’interpretare la gara, ma anche grazie ai tanti campioni che saranno in campo credo che sarà una partita bella e aperta.

Anche se il Milan ha cambiato un po’ costume, vedo una squadra meno chiusa e più propositiva.

Una squadra che fraseggia e che gioca bene al calcio, anche se dall’altra parte ci sarà un Napoli campione d’Italia che di fatto è la squadra da battere. Non è semplice per Conte trovare equilibrio e qualità con tutti questi campioni insieme.

In questo momento quello che vedo fuori da i meccanismi è De Bruyne, perché a mio avviso non è riuscito a trovare ancora quella posizione per essere il calciatore che ha fatto più assist e gol a Manchester.

Qualche volta esterno, qualche volta regista, non lo so secondo me deve essere il raccordo tra il centrocampo e l’attaccante, trovare la giocata giusta per poter incidere come solo lui sa fare. Politano è molto più forte di me, un giocatore per me il più importante del Napoli. In questo momento è insostituibile, ha una condizione incredibile con fase difensiva all’altezza e poi subito pronto a riproporsi in avanti. Lui è il vero calciatore determinante, perché risulta l’uomo chiave di tutta la squadra”.

Potrebbe piacerti anche
News

“Milan-Napoli non sarà decisiva”

News

Sorrentino: “Spinazzola? Un giocatore che è sempre stato forte”

News

Capello: “Max è più aziendalista, Antonio tende a lamentarsi di più”

News

Contratti in scadenza nel 2026: ecco la lista

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.