Gazzetta-Conte verso 4-1-4-1: ecco chi giocherà in difesa

Per l’affascinante sfida di alta classifica contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro alle 20:45, Antonio Conte starebbe pensando di confermare il 4-1-4-1 per il suo Napoli. La squadra azzurra dovrà, però, fare a meno dell’infortunato Buongiorno. La Gazzetta dello Sport ha provato a prevedere le mosse del tecnico salentino.

“Assieme a Rrahmani ci sarà Juan Jesus: poi, davanti, i soliti noti, senza che emergano intenzioni di ballottaggio, perlomeno non sino ad oggi, quando altre prove verranno effettuate da Conte, prima di decidere chi giocherà domenica sera al Meazza.

L’unico dubbio che resiste, e diventerà il tormentone di un anno intero (forse), rimane quello del portiere: Meret o Milinkovic-Savic? Un uomo con cui palleggiare o una maggiore consistenza tecnica tra i pali? Rispetto alla gara con il Pisa, dunque, quattro cambi sicuri: fuori Buongiorno, che si è infortunato e spera di rientrare con il Torino dopo la sosta, e Beukema, che lascia il proprio posto a Rrahmani; in mezzo al campo, riecco Anguissa per prendersi i compiti assegnati lunedì sera ad Elmas, e con lui anche Lobotka, irrinunciabile in gare del genere.

Maggiore assistenza per Hojlund, che verrà chiesta a McTominay e De Bruyne, come al solito da lasciarsi ispirare anche dalla propria intelligenza calcistica. Insomma, sarà il Napoli delle grandi serate, quello che non può rinunciare ai Fantastici 4″.