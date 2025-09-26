Galli: “De Bryune ha grande umiltà, non fa pesare il suo palmares!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Galli, ex calciatore del Milan

“Galliani al Milan? Torna a casa sua, in quello che è stato il club in cui ha vinto tutto. Quando si vince qualcosa e lo si fa con continuità il merito è di tutti i componenti perchè se le cose funzionano tutti lavorano in sinergia.

Milan-Napoli? Conte ha fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno, Allegri invece ha già dato un’impronta ben precisa. Anche se un pò sta cambiando perchè il Milan adesso mi pare che voglia comandare il gioco. Qualche analogia di questo Milan col Napoli dello scorso anno c’è: il fatto che non giochi le coppe, che abbia perso la prima partita con la Cremonese in casa. Vediamo, il cammino è ancora lungo.

La Juventus la vedo difendersi un po’ troppo bassa e così si concede troppo agli avversari, qualcosina ancora non funziona come dovrebbe, in attacco invece mi sembra straordinaria. La Roma si candida certamente per i primi 4 posti, Gasperini è una garanzia. Il tecnico ha commesso qualche errore perchè col Torino ad esempio non ha giocato con una punta vera, ma certamente la Roma è in corsa.

De Bruyne e Modric sono i due calciatori che hanno impattato maggiormente nelle squadre in cui giocano. Modric è entrato ed ha dato subito l’idea di poter essere un leader tecnico e sul campo, mai un gesto fuori posto, sempre molto umile. De Bruyne invece viene dal City, dal calcio inglese e certamente ha avuto un impatto positivo del Napoli. Ha un livello, una caratura internazionale incredibile, ma ciò che sorprende è che non fa pesare il suo palmares.

La Champions porta sempre strascichi importanti e poi il Pisa non è semplice da affrontare perchè si chiude, si difende e la sofferenza del Napoli ci sta. Milan-Napoli però sarà una partita da godersi, dopo un pò di tempo il Milan si ripresenta a lottare per il vertice”.