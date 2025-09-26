NewsCalcioNapoli

Cuomo: “Leao da gestire, Allegri pensa prima a non prenderle”

By Emanuela Menna
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Michael Cuomo: “Leao è recuperato, ma credo che entrerà a partita in corso. Verrà gestito e non penso partirà dal primo minuto. Mi aspetto Nkunku titolare con Pulisic, e il portoghese da subentrante. Leao è un giocatore che da solo può fare la differenza. Il piano partita di Allegri è soprattutto di non prendere gol. Mi aspetto un Napoli all’attacco e che fa la partita. Il Milan è cresciuto dopo l’arrivo di Rabiot. Allegri sa che quella di domenica sarà la prima partita scudetto, e per questo il suo imperativo sarà non perderla. Mi aspetto un Milan chiuso e attento dietro. Non perdere queste sfide è l’unico modo per sfruttare al meglio la settimana piena. Difendersi al meglio con le unghie e con i denti”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Novellino: “Napoli e Milan con rose straordinarie, ma gli azzurri rischiano la…

News

Pepe: “Conte mi ha cambiato la carriera, Allegri la persona giusta al momento giusto”

News

Donolato: “Atalanta-Juve ora equilibrata. Roma da Champions, Napoli leggermente…

News

Di Gennaro: “Lazio in difficoltà, ma può riprendersi. Milan-Napoli sfida da vertice”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.