Contratti in scadenza nel 2026: ecco la lista

Nuova stagione, nuove scadenze. E tante potenziali occasioni di mercato. Sono tanti i big legati da un contratto fino al 30 giugno 2026 ed è questo il momento della verità: rinnovare o cedere subito per evitare al club il danno di perdere un giocatore a parametro zero. Chi altro potrebbe avere in mano il cartellino? Questa una selezione di 100 giocatori:

PORTIERI

Justin Bijlow (27, Feyenoord)

Yassine Bounou (34, Al-Hilal)

Thibaut Courtois (33, Real Madrid)

Mike Maignan (30, Milan)

Alexandr Maksimenko (27, Spartak Mosca)

Edouard Mendy (33, Al-Ahli)

Ilan Meslier (25, Leeds)

Manuel Neuer (39, Bayern Monaco)

Nick Pope (33, Newcastle)

Yann Sommer (36, Inter)

DIFENSORI

Ola Aina (28, Nottingham Forest)

Anthony Caci (28, Mainz)

Dani Carvajal (33, Real Madrid)

Andreas Christensen (29, Barcellona)

Raul Asencio (22, Real Madrid)

Merih Demiral (27, Al-Ahli)

Lucas Digne (31, Aston Villa)

Danilho Doekhi (27, Union Berlino)

Juan Foyth (27, Villarreal)

Eric Garcia (24, Barcellona)

Marc Guéhi (24, Crystal Palace)

Raphael Guerreiro (31, Bayern Monaco)

Rico Henry (28, Brentford)

Ibrahima Konaté (26, Liverpool)

Kalidou Koulibaly (34, Al-Hilal)

Aymeric Laporte (31, Al-Nassr)

Diogo Leite (26, Union Berlino)

Tariq Lamptey (24, Brighton)

Harry Maguire (32, Manchester United)

Tyrell Malacia (26, Manchester United)

Oscar Mingueza (26, Celta)

Vitaliy Mykolenko (26, Everton)

Andrew Robertson (31, Liverpool)

Antonio Rudiger (32, Real Madrid)

Fabian Schar (33, Newcastle)

Marcos Senesi (28, Bournemouth)

Ryan Sessegnon (25, Fulham)

Niklas Sule (29, Borussia Dortmund)

John Stones (31, Manchester City)

Dayot Upamecano (26, Bayern Monaco)

CENTROCAMPISTI

Rodrigo Bentancur (28, Tottenham)

Yves Bissouma (28, Tottenham)

Julian Brandt (29, Borussia Dortmund)

Marcelo Brozovic (32, Al-Nassr)

Emre Can (31, Borussia Dortmund)

Frenkie de Jong (28, Barcellona)

Fabinho (31, Al-Ittihad)

Nabil Fekir (31, Al-Jazira)

Leon Goretzka (30, Bayern)

Amadou Haidara (27, Lipsia)

Vitaly Janelt (27, Brentford)

Mathias Jensen (29, Brentford)

Daichi Kamada (28, Crystal Palace)

Sean Longstaff (27, Newcastle)

Weston McKennie (26, Juventus)

Frank Kessié (28, Al-Ahli)

Koke (33, Atletico Madrid)

Rolando Mandragora (28, Fiorentina)

Sergej Milinkovic-Savic (30, Al-Hilal)

Ruben Neves (28, Al-Hilal)

Otavio (30, Al-Nassr)

Lorenzo Pellegrini (29, Roma)

Thomas Partey (32, Villarreal)

Bernardo Silva (30, Manchester City)

Giovanni Reyna (22, Borussia Dortmund)

Valentin Rongier (30, Marsiglia)

Mykola Shaparenko (26, Dinamo Kiev)

Eduard Spertsyan (25, Krasnodar)

Talisca (31, Fenerbahce)

Quinten Timber (24, Feyenoord)

ATTACCANTI

Simon Adingra (23, Brighton)

Yunus Akgun (25, Galatasaray)

Ilias Akhomach (21, Villarreal)

Karim Benzema (37, Al-Ittihad)

Myron Boadu (24, Olanda)

David Brooks (28, Bournemouth)

Patson Daka (26, Leicester)

Memphis Depay (31, Corinthians)

Krepin Diatta (26, Monaco)

Paulo Dybala (31, Roma)

Everton (29, Flamengo)

Roberto Firmino (33, Al-Ahli)

Serge Gnabry (29, Bayern)

Callum Hudson-Odoi (24, Nottingham Forest)

Mauro Icardi (32, Galatasaray)

Daniel James (27, Leeds)

Raul Jimenez (34, Fulham)

Robert Lewandowski (36, Barcellona)

Sadio Mané (33, Al-Nassr)

Aleksandar Mitrovic (30, Al-Hilal)

Rodrigo Muniz (24, Fulham)

Ethan Nwaneri (18, Arsenal)

Adama Traoré (29, Fulham)

Bertrand Traoré (29, Sunderland)

Leandro Trossard (30, Arsenal)

Dusan Vlahovic (25, Juventus)

Timo Werner (29, Lipsia)

Callum Wilson (33, West Ham)

Harry Wilson (28, Fulham)

Jonas Wind (26, Wolfsburg)

Fonte: TMW