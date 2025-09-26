NewsCalcioNapoli

Capello: “Max è più aziendalista, Antonio tende a lamentarsi di più”

By Vincenzo Buono
Mister Fabio Capello, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Sarà una super sfida. Allegri ha vinto più scudetti di tutti nell’attuale Serie A, mentre Conte è riuscito a conquistare pure la Premier League. A me hanno sempre insegnato che a vincere sono i più bravi, quindi…”. Poi ha proseguito così: “Sarò allo stadio. Sono curioso di sapere se il Napoli riuscirà a tenere alto il ritmo, cosa non sempre successa in queste pri- me battute. Anche perché il Milan mi pare in condizione”.

L’ex allenatore ha speso belle parole anche per il rientrante Rafa Leao: “Ho letto che dovrebbe andare in panchina domenica sera, per poi entrare a partita in corso. Vediamo con che testa. Un Leao focalizzato e con voglia ti fa la differenza: devono essere bravi Allegri e tutti i compagni di squadra a coinvolgerlo, altrimenti puoi ottenere anche l’effetto contrario”, le sue dichiarazioni sul portoghese.

Infine, una battuta sulle principali differenze tra Conte e Allegri: “Il modo di comunicare all’esterno. Entrambi hanno personalità e sanno essere sempre molto diretti, ma Max è più aziendalista e composto, mentre Antonio tende a lamentarsi di più, anche puntando il dito contro la società”.

 

