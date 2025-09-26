Borghi: “Questa è una cosa che Conte non ammette”

Il giornalista di Sky Sport, Stefano Borghi, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare della sfida di domenica sera tra Milan e Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“In questo momento sembra il primo scontro diretto tra la favorita per la riconquista dello scudetto e forse la sua prima antagonista. La favorita è il Napoli nella misura in cui il Napoli riparte con uno scudetto vinto strameritatamente nel segno della continuità perché è rimasto Conte, forse il più grande colpo di mercato di tutta l’estate italiana.

Il Milan ha fatto molto bene fin qui, ha accelerato anche il suo percorso di ricostruzione perché pensavo che potessero esserci delle difficoltà più lunghe nel trovare un assetto.

Dipende più il Milan da Modric o il Napoli da De Bruyne?

Il Milan dipende da Modric nella misura in cui in gruppo che aveva bisogno anche di leadership l’arrivo di un astro del genere, fa sì che tutto il sistema ruoti intorno a lui. Modric è il regista del Milan è anche l’equilibratore della squadra e la figura più carismatica nello spogliatoio. De Bruyne nel Napoli è arrivato per essere un elevatore a potenza tecnico. Fin qui si è visto abbastanza poco, credo che sarà molto utile nel prosieguo della stagione.

Le necessità del Napoli sono diverse, la principale è quella di riuscire a superare le due grandi insidie nuove della stagione. Perché per la prima volta di Conte a Napoli c’è un tour de forse, 6 partite in 22 giorni con tre big match. E per la prima volta nell’era Conte si assiste ad una squadra, che proprio perché deve fare esperienza in questo nuovo contesto, ogni tanto ha dei cali all’interno della partita.

Questa è una cosa che Conte non ammette, l’abbiamo visto proprio per questo molto nervoso nel finale dopo le partite contro Fiorentina e Pisa. E’ un Napoli che fin qua ha dimostrato che ci sono cose da sistemare, ma tutte le partite di campionato le ha piegate a sé, questo mi fa essere convinto che resta la squadra da battere”.