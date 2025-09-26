Adnkronos News

Banda del buco colpisce a Roma, armati di pistola rapinano una banca a Primavalle

(Adnkronos) – Un buco aperto nel solaio, forse durante la notte, è stata la via d'accesso per una banca in zona Primavalle, a Roma. Una banda, armata di pistola, è entrata nella filiale Bpm al 151 di via Pietro Maffi e, all'arrivo del direttore e dei dipendenti, verso le 9 del matttino, si è fatta consegnare i soldi nelle casse, minacciando tutti con le armi da fuoco. Sul posto i poliziotti ora impegnati nelle ricerche della banda, fuggita con il bottino. —[email protected] (Web Info)

