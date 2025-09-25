Verso Milan-Napoli: Conte ha già scelto la coppia di centrali. Beukema partirà in panchina

Sam Beukema, centrale olandese ex Bologna, ha fatto il suo debutto con il Napoli nel match contro la Fiorentina, a seguito dell’infortunio di Rrahmani; gara in cui ha segnato anche il suo primo gol con la maglia azzurra. Dopo tre buone partite da titolare, però, il centrale kosovaro sembra essere pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, a discapito proprio di Beukema.

A fare coppia con lui, come riporta Sky Sport, Antonio Conte ha deciso che ci sarà Juan Jesus, il quale è pronto a sostituire Buongiorno, che sarà out almeno per le prossime tre settimane.