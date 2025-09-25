NewsCalcioNapoli

Verso Milan-Napoli: Conte ha già scelto la coppia di centrali. Beukema partirà in panchina

Secondo Sky Sport il tecnico leccese riproporrà la difesa che spesso abbiamo visto l'anno scorso

By Guido Russo
0

Sam Beukema, centrale olandese ex Bologna, ha fatto il suo debutto con il Napoli nel match contro la Fiorentina, a seguito dell’infortunio di Rrahmani; gara in cui ha segnato anche il suo primo gol con la maglia azzurra. Dopo tre buone partite da titolare, però, il centrale kosovaro sembra essere pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, a discapito proprio di Beukema.

A fare coppia con lui, come riporta Sky Sport, Antonio Conte ha deciso che ci sarà Juan Jesus, il quale è pronto a sostituire Buongiorno, che sarà out almeno per le prossime tre settimane.

