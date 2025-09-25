ULTIM’ORA – Buone notizie per il Milan: Leao torna in gruppo e mette nel mirino il Napoli!

Buone notizie per il Milan, a tre giorni dal big match di San Siro contro il Napoli: Rafa Leao, ai box dallo scorso 18 agosto dopo l’infortunio al soleo rimediato in Coppa Italia nella sfida al Bari, è tornato quest’oggi a lavorare in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri. Come si legge sul portale TMW, l’attaccante portoghese potrebbe essere inserito nell’elenco dei convocati in vista di domenica sera.
Nella seduta di questa mattina Leao si è allenato col resto della squadra per la prima volta dallo stop, ma indicazioni più precise in merito ad un suo impiego nella gara agli azzurri arriveranno dalla seduta di domani e dalla rifinitura in programma sabato.