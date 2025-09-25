calzona
Ugolini: “Ricordiamo che Buongiorno ha saltato la preparazion estiva, ma Conte non è preoccupato”

Queste le parole del giornalista Massimo Ugolini sulla questione Buongiorno

By Guido Russo
Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato dell’infortunio subito da Alessandro Buongiorno nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:

“Ora purtroppo ci sarà la narrazione di Buongiorno ragazzo fragile, ragazzo che s’infortuna. Ma bisogna ricordare che fino a quando non ci fu quel contrasto sciagurato con Anguissa in allenamento Buongiorno era un titolare inamovibile e sano.

Poi ha avuto la pubalgia che è un discorso diverso rispetto a un infortunio muscolare. Anche le parole di Conte mi fanno capire che non è preoccupato per quest’infortunio, non si sarebbe espresso in quel modo altrimenti. Non dimentichiamo, tra l’altro, che Buongiorno ha saltato per intero la preparazione estiva”.

