fuorigioco semiautomatico
CalcioNewsSerie A

UFFICIALI – Tutti gli arbitri della 5^ giornata di Serie A

By Gabriella Calabrese
0

L’AIA ha comunicato gli arbitri e le designazioni delle sestine complete in merito alle partite di Serie A del prossimo fine settimana:

 

Factory della Comunicazione

COMO – CREMONESE      Sabato 27/09 h. 15.00

DI BELLO

PERETTI – PERROTTI

IV:      CALZAVARA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      GHERSINI

 

JUVENTUS – ATALANTA      Sabato 27/09 h. 18.00

SOZZA

IMPERIALE – VECCHI

IV:      MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARINI

 

CAGLIARI – INTER    Sabato 27/09 h. 20.45

PICCININI

MASTRODONATO – MORO

IV:       MASSIMI

VAR:      DOVERI

AVAR:       GARIGLIO

 

SASSUOLO – UDINESE      h. 12.30

PERENZONI

LAUDATO – FONTANI

IV:     MUCERA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PATERNA

 

PISA – FIORENTINA     h. 15.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – MONACO

IV:      ZUFFERLI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:     MARESCA

 

ROMA – H. VERONA     h. 15.00

FELICIANI

CAPALDO – CAVALLINA

IV:     CREZZINI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

 

LECCE – BOLOGNA     h. 18.00

FOURNEAU

BACCINI – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:    LA PENNA

AVAR:     MERAVIGLIA

 

MILAN – NAPOLI    h. 20.45

CHIFFI

MELI – ALASSIO

IV:     MARINELLI

VAR:      MARINI

AVAR:       DOVERI

 

PARMA – TORINO     Lunedì 29/09 h. 18.30

COLLU

DI MONTE – FONTEMURATO

IV:       TURRINI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      LA PENNA

 

GENOA– LAZIO    Lunedì 29/09 h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – ZINGARELLI

IV:     ZANOTTI

VAR:    ABISSO

AVAR:      DIONISI

Potrebbe piacerti anche
Calcio

UFFICIALE – Per il big match Milan/Napoli l’arbitro sarà Chiffi

Calcio

Milan/Napoli: Leao verso una possibile convocazione

News

Contro il Milan, due ritorni importanti per il Napoli

News

Arriva l’esito degli esami per Buongiorno. Ecco la data possibile per il suo…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.