CalcioNewsSerie B

UFFICIALE, SERIE B – Tutti gli arbitri della 5^ giornata

By Gabriella Calabrese
0

L’AIA ha comunicato gli arbitri e le sestine complete delle gare del campionato di Serie B valide per la 5^ giornata del torneo cadetto

 

Factory della Comunicazione

CATANZARO – JUVE STABIA Venerdì 26/09 h. 20.30

SACCHI J. L.

VOTTA – BIANCHINI

IV:      DI REDA

VAR: BARONI

AVAR: SERRA

 

AVELLINO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PERRI

MOKHTAR – RICCI

IV:      RAPUANO

VAR:     CAMPLONE (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)

AVAR:     RUTELLA (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)

 

CESENA – PALERMO h. 15:00

MASSA

LO CICERO – BELSANTI

IV:       DIOP

VAR: MARESCA

AVAR:  MAGGIONI

 

MANTOVA – FROSINONE h. 15:00 

BONACINA

CIPRESSA – SCARPA

IV:     TURRINI

VAR: PATERNA

AVAR:   SANTORO

 

SUDTIROL – REGGIANA h. 15.00

MARCENARO

MONDIN – RINALDI

IV:      TREMOLADA

VAR: VOLPI

AVAR: MONALDI

 

VENEZIA – SPEZIA h. 15:00

FABBRI

CEOLIN – CATALLO

IV:     BOZZETTO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      GUALTIERI

 

MONZA – PADOVA h 17:15

ARENA

GARZELLI – LUCIANI

IV:     MAZZONI

VAR:     SERRA

AVAR:     BARONI

 

BARI – SAMPDORIA h. 19:30

MARCHETTI

BERTI – REGATTIERI

IV:     LEONE

VAR:   GUIDA

AVAR:      COSSO

 

MODENA – PESCARA Domenica 28/09 h. 17:15

ALLEGRETTA

PASSERI – GALIMBERTI

IV:       GALIPO’

VAR:   DIONISI

AVAR:  VOLPI

 

EMPOLI – CARRARESE Domenica 28/09 h. 19:30

DI MARCO

PRETI – GIUGGIOLI

IV:     ZANOTTI

VAR:   PRONTERA

AVAR:   DEL GIOVANE

