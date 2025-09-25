NewsCalcioNapoli

UFFICIALE – Napoli-Genoa è sold out: esauriti anche gli ultimi tagliandi!

By Riccardo Cerino
Non ci sono più dubbi: per la sfida di campionato contro il Genoa, in programma domenica 5 ottobre, il Maradona farà registrare ancora una volta il sold out. La vendita libera ha avuto inizio alle 12.00 di martedì scorso, ma i pochi tagliandi a disposizione sono stati subito polverizzati. 

Dall’inizio del 2025, la gara contro la squadra rossoblu sarà la tredicesima di fila a Fuorigrotta con lo stadio sempre pieno, si legge sul portale TuttoNapoli. Lo stesso si verificherà qualche giorno prima, il 1° ottobre, in occasione del debutto casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. I tifosi vogliono spingere sempre più lontano Conte e i suoi ragazzi.

