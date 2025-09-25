UEFA valuta la sospensione di Israele dalle competizioni internazionali

Secondo il Times, l’Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali, con una decisione attesa la prossima settimana e la maggioranza dei membri favorevole. Una mossa del genere escluderebbe Israele dai prossimi Mondiali e il Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. Il ministro dello Sport israeliano Miki Zohar ha dichiarato di lavorare con il premier Netanyahu per evitarlo. In bilico anche la sfida del 14 ottobre a Udine contro l’Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, già al centro di forti polemiche legate al conflitto a Gaza.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino