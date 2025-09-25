Il dirigente sportivo ex Torino Silvano Benedetti è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb:

“Il fatto che Buongiorno abbia saltato così tante partite al Napoli è preoccupante. Questo è il motivo per cui Conte dice che bisogna avere 22 titolari. Ma su Alessandro bisogna fare un’attenta analisi per capire se magari il lavoro che viene fatto su di lui magari non è quello corretto, pur risultando il metodo generale redditizio. Forse avrebbe bisogno di un lavoro specifico per preservarne il fisico. Ma non è assolutamente una critica ai metodi di lavoro del Napoli, ci mancherebbe, è solo uno spunto di riflessione. Non è mai stato un giocatore che ha avuto grossi infortuni. Questi nuovi carichi di lavoro di Conte richiede molto impegno dal punto di vista atletico.

Nei confronti del ragazzo magari vanno fatti dei lavori ulteriori di prevenzione. Quando ci sono degli infortuni muscolari è evidente che ci siano dei sovraccarichi di lavoro che magari non è riuscito a sostenere. Sicuramente incide il fatto che non abbia fatto la preparazione a causa dell’operazione che ha subito, e forse non era pronto a fare tre partite consecutive. Sicuramente a Gattuso avrebbe fatto comodo Buongiorno, era sotto osservazione per capire proprio il suo stato di ripresa. Questo infortunio purtroppo lo mette di nuovo fuori gioco, ma gli auguro di tornare al meglio perché al Napoli serve un Buongiorno in grande condizione”.