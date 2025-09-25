Spalletti: “La società e Conte hanno fatto un buon lavoro”

L’ex ct della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato da Arezzo a margine del festival “Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo”, facendo una piccola parentesi anche sul Napoli. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

Il Napoli è la favorita? Come vede la sfida col Milan di domenica sera?

“Mi affascina un po’ tutto quello che riguarda il calcio e la Serie A. Per quanto riguarda la partita di domenica, il Milan lo vedo in perfetta condizione, il Napoli è una squadra tostissima che viene dalle certezze dello scorso anno. Poi hanno lavorato veramente bene sia Conte che la società nella preparazione di questo campionato. Secondo me l’Inter è una squadra con grandissime qualità e Chivu, che ho allenato e conosco bene, diventerà un grande allenatore. Inter e Napoli hanno delle chance in più di Juventus e Milan, poi staremo a vedere se ho ragione oppure no”.