Ritorna "Una Somma di libri": appuntamento sabato 27 settembre

By Gabriella Calabrese
COMUNICATO STAMPA  – Al via la II edizione della rassegna letteraria Una Somma di Libri, Somma Vesuviana (NA) – Sabato 27 settembre 2025, alle ore 17:00, nella splendida cornice del Castello D’Alagno di Somma Vesuviana, prende ufficialmente il via la seconda edizione di “Una Somma di Libri”, la rassegna letteraria organizzata da Cartolibromania e Cultura a colori, con il patrocinio della Regione Campania, il Comune di Somma Vesuviana, Castello di Carta e Arci di Somma Vesuviana. L’inaugurazione si aprirà con la presentazione di un libro dal grande valore storico e letterario, “Francesco Mastriani – Inedito Discorso accademico sul Manzoni” (Edizioni Mea), di Angela Gionti e Maria Rotunno, con prefazione di Tommaso Zarrillo. All’incontro interverranno Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana, e Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura, insieme a Imma Malva di Cartolibromania, alle autrici Angela Gionti e Maria Rotunno e all’attore Diego Sanchez, che contribuirà a rendere la serata ancora più coinvolgente. A moderare la presentazione sarà Sonia Sodano, direttrice del giornale Cultura A Colori, mentre la compagnia teatrale Il Valigione 2.0 darà voce alle parole del libro.

