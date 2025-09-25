Adnkronos News

Pierre Fabre: “Per vescica iperattiva nuova terapia dopo 12 anni”

(Adnkronos) – "La nuova terapia farmacologica per la sindrome della vescica iperattiva si integra perfettamente nel piano di sviluppo di Pierre Fabre, che è quello di portare aiuto alle persone affette da patologie ad alto impatto sociale, e sicuramente la vescica iperattiva è una di queste. In Italia ne soffrono circa 3 milioni di persone e sappiamo da un'indagine europea che solo il 40% si rivolge al medico per affrontare la patologia e i sintomi". Lo ha detto Maria Elena Soffientini, Market Access and Public Affairs Director, Pierre Fabre Pharma, in occasione dell'incontro Urology Resident Academy tenutosi al Policlinico Tor Vergata a Roma. "Questa nuova terapia si inserisce nell'area terapeutica dell'urologia, in cui Pierre Fabre è presente da 40 anni. Dopo 12 anni in cui non ci sono state altre innovazioni farmacologiche – ha sottolineato Soffientini – finalmente possiamo offrire questa opportunità ai medici e soprattutto ai pazienti che soffrono della sindrome della vescica iperattiva, una condizione che riduce pesantemente la qualità della vita. E' interessante perché già dopo 2 settimane produce risultati e sappiamo quanto sia importante per i pazienti riuscire a controllare i sintomi, riprendere il controllo del proprio corpo e riappropriarsi della propria vita". —[email protected] (Web Info)

