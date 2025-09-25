Napoli, spazzi troppo stretti per Neres e Lang
Il Napoli finora ha disputato 450 minuti, corrispondenti a quattro partite in Serie A e una in Champions League. Noa Lang ne ha giocati 17 (3,8%), David Neres invece 53 (11,8%). Per il momento, ciò che si evince è che Antonio Conte non ha piani per loro perché ne ha uno piuttosto delineato per la squadra, che ha abbandonato silenziosamente il 4-3-3. L’assetto dello scudetto, quello che gli azzurri sembrano prediligere per eccellenza, è stato accantonato per questa prima parte di stagione. Conte ha scelto di schierare contemporaneamente i quattro centrocampisti migliori: Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne. Così facendo, lo scozzese diventa un finto esterno mentre dall’altro lato ci pensa Politano a garantire il giusto equilibrio alla squadra, grazie alle sue doti spiccate in fase di non possesso che lo rendono indispensabile.