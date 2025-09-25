NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, spazzi troppo stretti per Neres e Lang

By Simona Marra
Il Napoli finora ha disputato 450 minuti, corrispondenti a quattro partite in Serie A e una in Champions League. Noa Lang ne ha giocati 17 (3,8%), David Neres invece 53 (11,8%). Per il momento, ciò che si evince è che Antonio Conte non ha piani per loro perché ne ha uno piuttosto delineato per la squadra, che ha abbandonato silenziosamente il 4-3-3. L’assetto dello scudetto, quello che gli azzurri sembrano prediligere per eccellenza, è stato accantonato per questa prima parte di stagione. Conte ha scelto di schierare contemporaneamente i quattro centrocampisti migliori: Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne. Così facendo, lo scozzese diventa un finto esterno mentre dall’altro lato ci pensa Politano a garantire il giusto equilibrio alla squadra, grazie alle sue doti spiccate in fase di non possesso che lo rendono indispensabile.

In questo modo, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non c’è spazio nemmeno per concepire l’impiego di un altro esterno offensivo. Significherebbe togliere un centrocampista o Politano e Conte non è disposto a rinunciare a nessuno dei titolari attuali. La formula, in effetti, si sta rivelando efficace.
Gli azzurri sono soli in testa al campionato a punteggio pieno e hanno perso contro il Manchester City una partita giocata per tre quarti in inferiorità numerica. Sarebbe stato strano non perderla, praticamente. A parte questa eccezione, viene difficile immaginare il Napoli riorganizzato in maniera diversa. L’impiego di De Bruyne, con la libertà che gli accorda il tecnico, comporta l’esclusione di Lang e Neres. Senza Lobotka, con il belga da regista, il gioco non è stato dinamico come lo è diventato con gli ingressi dello slovacco e di Anguissa contro il Pisa.
Al termine della gara, Conte si è lasciato andare a un lungo discorso sulla prontezza dei nuovi acquisti. Ma il discorso probabilmente è ben più ampio. Lang è nel giro della nazionale olandese, ha 34 presenze nelle competizioni europee e l’anno scorso ha segnato 15 gol in 44 presenze col Psv in stagione. A maggior ragione Neres, che già faceva parte della rosa.
Limitato prima da Kvaratskhelia e poi dagli infortuni, avrebbe dovuto prendersi il Napoli, aiutato anche dai numerosi impegni. La tendenza invece è molto diversa. Sono giocatori con referenze di livello. D’altronde, “la storia la scrive chi vince” e per ora sta andando proprio così. Parola di Antonio Conte.
