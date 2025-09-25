Napoli, spazzi troppo stretti per Neres e Lang

Il Napoli finora ha disputato 450 minuti, corrispondenti a quattro partite in Serie A e una in Champions League. Noa Lang ne ha giocati 17 (3,8%), David Neres invece 53 (11,8%). Per il momento, ciò che si evince è che Antonio Conte non ha piani per loro perché ne ha uno piuttosto delineato per la squadra, che ha abbandonato silenziosamente il 4-3-3. L’assetto dello scudetto, quello che gli azzurri sembrano prediligere per eccellenza, è stato accantonato per questa prima parte di stagione. Conte ha scelto di schierare contemporaneamente i quattro centrocampisti migliori: Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne. Così facendo, lo scozzese diventa un finto esterno mentre dall’altro lato ci pensa Politano a garantire il giusto equilibrio alla squadra, grazie alle sue doti spiccate in fase di non possesso che lo rendono indispensabile.

Gli azzurri sono soli in testa al campionato a punteggio pieno e hanno perso contro il Manchester City una partita giocata per tre quarti in inferiorità numerica. Sarebbe stato strano non perderla, praticamente. A parte questa eccezione, viene difficile immaginare il Napoli riorganizzato in maniera diversa. L’impiego di De Bruyne , con la libertà che gli accorda il tecnico, comporta l’esclusione di Lang e Neres. Senza Lobotka, con il belga da regista, il gioco non è stato dinamico come lo è diventato con gli ingressi dello slovacco e di Anguissa contro il Pisa.

In questo modo, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , non c’è spazio nemmeno per concepire l’impiego di un altro esterno offensivo. Significherebbe togliere un centrocampista o Politano e Conte non è disposto a rinunciare a nessuno dei titolari attuali. La formula, in effetti, si sta rivelando efficace.

Al termine della gara, Conte si è lasciato andare a un lungo discorso sulla prontezza dei nuovi acquisti. Ma il discorso probabilmente è ben più ampio. Lang è nel giro della nazionale olandese, ha 34 presenze nelle competizioni europee e l’anno scorso ha segnato 15 gol in 44 presenze col Psv in stagione. A maggior ragione Neres, che già faceva parte della rosa.