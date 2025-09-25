SPORT FIORENTINA NAPOLI ANTONIO CONTE FOTO MOSCA
“Napoli, ci saranno tante partite sporche dopo la Champions. Per Conte precedenza al campionato!”

By Riccardo Cerino
Daniele Daino, doppio ex di Napoli e Milan, ha commentato ai microfoni di Salite sulla giostra (in onda su Stile Tv) l’avvicinamento al big match fra rossoneri e azzurri, in scena a San Siro domenica alle 20.45.

Lobotka e Anguissa sono due perni di questo Napoli, ma bisogna considerare che quest’anno il Napoli avrà tanti impegni e Conte può fare affidamento su più uomini e certi calciatori devono essere freschi in determinanti momenti. Il Napoli ha vinto col Pisa poi è vero che il risultato è arrivato con tanta sofferenza, ma l’obiettivo è stato centrato e ci saranno molte altre partite così. Se il Napoli riuscirà a portare a casa il risultato anche in maniera sporca e talvolta non meritando vorrà dire che potrà fare grandi cose.

Milan-Napoli? Conte e Allegri intendono il calcio alla stessa maniera. Sono a favore di questa tipologia di calcio pragmatica perché entrambi puntano al risultato e ad una solidità difensiva. Napoli e Milan subiscono pochi gol e sarà curioso vedere come si affronteranno. Allegri è bravo ad entrare nella testa dei giocatori: il Milan ha peso. A centrocampo il Napoli, a parte Lobotka, ha tutti colossi per cui è strutturato. L’Inter resta la squadra più forte del campionato, poi se non arrivano i risultati è perché è calata un po’ la voglia, ma è un gradino sopra a Milan e Napoli. Siamo però all’inizio e l’Inter, che ha un po’ di problemi mentali, può trovare la svolta nelle partite con le big. Non vedo un gran lavoro da parte di Chivu, credo debba lavorare molto sulla testa perché le qualità ci sono, è Allegri che ha dovuto fare un grande lavoro sia mentale che tecnico-tattico. Conte invece con la Champions dovrà lavorare diversamente anche perché il Napoli ha le qualità per fare una grande competizione, ma c’è anche il campionato e per Conte viene prima il campionato e poi la Champions. Non so per quale motivo in Champions le squadre di Conte non fanno benissimo.”

