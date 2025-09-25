Modugno: «Juan Jesus più titolare di Beukema. Napoli, a Milano senza calcoli»

Francesco Modugno è stato intervistato ai microfoni di Radio Marte, ecco le sue parole:

“Al posto di Buongiorno dovrebbe giocare Juan Jesus, e comunque nelle gerarchie attuali il brasilianoè più titolare di Beukema. L’uno è mancino, l’altro agisce sul centro-destra. Anche per una logica di coppie, il brasiliano è favorito. Jesus – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – è il terzo difensore, viene prima dell’olandese, sebbene quest’ultimo sia stato pagato tanto durante il mercato estivo. Si respira sempre un certo pregiudizio ambientale che punta a preferire anche chi merita meno. Assistiamo ancora a grandi esaltazioni improvvise e depressioni… Jesus è un calciatore esperto e che ha dimostrato più volte il suo valore. Pure da titolare. A Milano il Napoli andrà a giocarsela, non è una gara in cui fare i calcoli, anche e soprattutto perché siamo appena alla quinta giornata. E’ una occasione per fare bene, pe confrontarsi, per vedere un ottimo Napoli. Spinazzola attualmente è il miglior terzino sinistro della serie A. Secondo una certa narrazione nel corso dell’ultimo ìmercato sembrava fuori dal progetto, se sta bene è devastante”