NewsCalcioNapoli

Modugno: «Juan Jesus più titolare di Beukema. Napoli, a Milano senza calcoli»

By Emanuela Menna
0

Francesco Modugno è stato intervistato ai microfoni di Radio Marte, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Al posto di Buongiorno dovrebbe giocare Juan Jesus, e comunque nelle gerarchie attuali il brasilianoè più titolare di Beukema. L’uno è mancino, l’altro agisce sul centro-destra. Anche per una logica di coppie, il brasiliano è favorito. Jesus – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – è il terzo difensore, viene prima dell’olandese, sebbene quest’ultimo sia stato pagato tanto durante il mercato estivo. Si respira sempre un certo pregiudizio ambientale che punta a preferire anche chi merita meno. Assistiamo ancora a grandi esaltazioni improvvise e depressioni… Jesus è un calciatore esperto e che ha dimostrato più volte il suo valore. Pure da titolare. A Milano il Napoli andrà a giocarsela, non è una gara in cui fare i calcoli, anche e soprattutto perché siamo appena alla quinta giornata. E’ una occasione per fare bene, pe confrontarsi, per vedere un ottimo Napoli. Spinazzola attualmente è il miglior terzino sinistro della serie A. Secondo una certa narrazione nel corso dell’ultimo ìmercato sembrava fuori dal progetto, se sta bene è devastante”

Potrebbe piacerti anche
News

Coppa Italia, Torino-Pisa 1-0: Casadei regala il passaggio del turno ai granata

Europa League

Europa League – Bologna ancora fatale Aston Villa, ko 1-0

News

Compagnoni: «Napoli solo al 60%, ma Conte ha i ‘fab four’. De Bruyne? Dopo la sosta…

News

Conte frena: «Napoli competitivo, ma i nuovi non sono ancora pronti»

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.