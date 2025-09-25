Milan, Rabiot: “Sfida scudetto con il Napoli? No, è ancora presto. Allegri è forte e bravo a fare gruppo”

Adrien Rabiot, centrocampista francese, arrivato quest’estate al Milan dal Marsiglia, ha parlato oggi durante la sua presentazione ufficiale.

Tra le varie domande, l’ex Juventus, ha parlato anche del big match di Domenica sera tra il suo Milan e il Napoli.

Ecco le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio:

Rabiot ha esordito parlando dell’inizio di stagione: “Sono contento, tutti mi hanno accolto bene, sia i compagni che lo staff e i tifosi. Sono arrivato e ho giocato subito, sto facendo bene. È tutto positivo“.

Se Milan-Napoli può essere considerata una sfida scudetto? “Scudetto no, è solo l’inizio, il campionato è lungo. Non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato“.

Su Allegri: “Lui è un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi e non abbiamo preso gol nelle ultime partite. Quello che sto vedendo è un Milan di qualità, con i giocatori giovani che hanno voglia di lavorare. Stiamo creando un bel gruppo. Il mister è bravo a fare questo, a creare un gruppo e a coinvolgere tutti. Spero sia l’inizio di qualcosa di grande”

Sul reparto di centrocampo rossonero: “Di grandissimo livello, sicuramente. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre“.