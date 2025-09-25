Milan/Napoli: Leao verso una possibile convocazione

Lui corre verso la sfida di domenica sera a San Siro. Vorrebbe esserci, così come il suo tecnico vorrebbe poter contare su di lui. Si tratta di Leao…Il Corriere dello Sport scrive del suo rientro in campo della probabile convocazione del portoghese in vista di Milan-Napoli: “Rafael Leao tornerà oggi ad allenarsi con il resto dei compagni a 39 giorni dall’infortunio subito nel match di esordio della stagione contro il Bari. Sarà il primo allenamento per lui e per la squadra verso il big match contro il Napoli, in programma domenica alle 20.45 a San Siro; nella giornata di ieri, i rossoneri scesi in campo contro il Lecce hanno sostenuto una seduta di scarico, mentre questa mattina sono attesi dalle prime prove tattiche in vista della sfida d’alta quota ad Antonio Conte”.

