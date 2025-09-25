Mandarini: «De Laurentiis unisce cinema e calcio. McTominay paga la condizione, De Bruyne resta di un’altra categoria»

Fabio Mandarini è stato intervistato ai microfoni di Radio Marte, ecco un estratto di intervista:

“Con il film ‘Again’ De Laurentiis ha unito i suoi due mondi, il calcio e il cinema e a me piace l’idea che verrà raccontata, anche dall’interno, ogni stagione attraverso un film. Il boom al botteghino al primo giorno di proiezione conferma che il Napoli riesce sempre ad attrarre il suo popolo, del resto il calcio è della gente. La coesistenza tra McTominay e De Bruyne? Io separerei i due piani, ovvero le posizioni dalle prestazioni dei due calciatori. Secondo me – ha detto il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – lo scozzese non sta brillando perché ha una condizione atletica non eccelsa ma non dobbiamo dimenticare che ha saltato la prima parte di preparazione. Ho visto sprazzi di grandezza con Fiorentina e Sassuolo. L’occupazione degli spazi da parte di McTominay non è tanto diversa da quella dello scorso anno, lui e De Bruyne non si pestano i piedi, tanto per intenderci. Per quanto riguarda De Bruyne, non è vero che non corre, perché sistematicamente lo fa più degli altri. Ed anzi non era abituato a correre così tanto e quindi perde un po’ di lucidità. Certo, non sta entusiasmando in questa prima fase di campionato, ma fa delle giocate che appartengono ad un’altra categoria e comunque ha segnato due reti in quattro partite. In Milan-Napoli mi aspetto una concentrazione e un’applicazione feroci da parte degli azzurri dopo i momenti di disattenzione visti con Fiorentina e Pisa. Non penso sarà una partita chiusa, perché in campo, dall’una e dall’altra parte, ci sono diversi calciatori con vocazione offensiva. Sarà accorta ma molto intensa e il duello a centrocampo è la chiave della partita”.